كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم "قلب تونس" يعلن تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نبيل القروي، زعيم حزب قلب تونس، المرشح للانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية، اليوم الأحد، بفوز حزبه في الانتخابات التشريعية.

وقال القروي، في رسالة نشرتها صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بعد مسار انتخابيّ طويل واستثنائيّ ومعقّد يهمّني أن أتوجّه للشعب التونسيّ العظيم وإلى الناخبين الفعليين تحديدا بأسمى آيات الشكر على ثقتكم الغالية، بفضلكنّ وبفضلكم أعلن انتصار حزب قلب تونس بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعيّة اليوم 06 أكتوبر2019، وأعلن كتلته البرلمانيّة الأولى في مجلس نوّاب الشعب".

وقال القروي، "شكرا لقد انتصرنا وانتصرت العائلة الديمقراطية، انتصرنا معا لتونس ذات السيادة المدنيّة المؤمنة بالاختلاف، والتي تنظر إلى الغد والمستقبل".

وأضاف زعيم حزب قلب تونس، "أيتها التونسيّات والتونسيّون شكرا، فرغم كلّ ما تعرّضنا له من ظلم وحيف وتشويه ورغم وجودي في السجن فقد نجحنا في الدّور الأوّل للرئاسيّة ونحن الآن مرشّحون للدور الثاني، واليوم تتعزّز انتصاراتنا بحصول حزبنا حزب قلب تونس الفتِيّ على المرتبة الأولى بمجلس نواب الشعب حيث اخترتمونا لنمثّل صوتكم العالي وحلمكم بتونس جديدة وأفضل، وأنتم باختياركم تحمّلوننا مسؤوليّة تشكيل الحكومة الجديدة".

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ودعي "القروي" أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار 217 نائبا في البرلمان المقبل، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقول إن نسبة المشاركة بلغت حتى قرابة الساعة 14:30 ت غ، 23.5 في المئة فقط.

ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 15 ألف مرشح ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر 2019، على أن تعلن النتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل.

ويوجد نبيل القروي حاليا في السجن على زمة قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي، حيث رفضت السلطات التونسية مرارا إطلاق سراحه بشكل مؤقت، وتمكن القروي من تكوين قاعدة شعبية عبر حملات تبرع خيرية على مدار 3 سنوات.