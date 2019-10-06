حزب النهضة الإسلامي وقلب تونس يعلنان فوزهما في الانتخابات التشريعية

أعلن حزب “النهضة” الإسلامي، فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب عماد الخميري في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، “تعلن حركة النهضة وحسب المعطيات الأولية أنها متفوقة في الانتخابات”.
كما أعلن حزب “قلب تونس” فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم الحزب.
وقال حاتم المليكي المتحدث باسم الحزب الذي يترأسه نبيل القروي في مؤتمر صحافي “حسب النتائج الأولية يتصدر قلب تونس الانتخابات التشريعية اليوم، هو الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان”.
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