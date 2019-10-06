الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة.. المنتخب الوطني يهزم ماليزيا بثلاثية نظيفة

تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الأحد، على نظيره الماليزي، بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في إطار أولى مباريات الدوري الدولي الذي تستضيفه الصين إلى غاية 8 أكتوبر الجاري.
وتناوب على إحراز ثلاثية العناصر الوطنية، في الشباك الماليزية، كل من سعد كنية الذي وقع هدفين، وزكرياء كاويري، علما أن المواجهة، احتضنت أطوارها قاعة الرياضات الدولية، بمدينة شانغشو، الصينية.
هذا ويخوض المنتخب الوطني، مباراته الثانية، غدا الاثنين، ضد المنتخب الصيني، البلد المنظم للدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة.
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