شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النتائج الأولية لانتخابات البرلمان تظهر تقدم النهضة والان مع التفاصيل

أفرزت النتائج التقديرية لعمليات سبر الآراء التي أعلنت عنها إحدى شركات سبر الآراء في تونس منذ قليل إلى حصول حركة النهضة على أكبر نسب الأصوات بنسبة 17.5 بالمائة كما أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات التشريعية عن حصول حزب "قلب تونس" برئاسة نبيل القروي على نسبة 15.6 بالمائة في حين جاء الحزب الدستوري الحر في المركز الثالث بنسبة 6.8 بالمائة من جملة الأصوات.

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