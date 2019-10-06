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احتجاجات في العاصمة الأوكرانية على تسوية مع قوي مدعومة من موسكو

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تجمع بضعة آلاف من الأوكرانيين في الساحة المركزية للعاصمة كييف، اليوم الأحد، وذلك احتجاجًا على دعم الحكومة لاتفاق تسوية تم التوصل إليه في محادثات سلام مع القوى المدعومة من روسيا ، ويهدف لإنهاء النزاع العسكري المستمر منذ خمسة أعوام.

وأشارت وكالة بلومبرج إلي أن الاحتجاج جاء على ما يسمى بـ "صيغة شتاينماير"، التي اتفق عليها الجانبان الأسبوع الماضي، والتي من شأنها أن تمهد الطريق لانتخابات في المنطقة التي سيطرت عليها القوات المدعومة من روسيا ، وتمنح تلك المناطق وضعا سياسيًا خاصاً.

واعتبر المتظاهرون ذلك الاتفاق خيانة للمصالح الوطنية واستسلام في حرب أسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف أوكراني، وردد المتظاهرون مطالب من بينها استقالة الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الأركان أندريه بودان.

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