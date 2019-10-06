شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي سعودي يوجه رسالة ساخرة إلى نائب رئيس الجمهورية اليمنية والان مع التفاصيل

وجه سياسي سعودي معروف، رسالة ساخرة إلى نائب رئيس الجمهورية اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، على خلفية تأخر الحسم العسكري وتحرير العاصمة صنعاء من مسلحي مليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري، في تغريدة له على”تويتر” : نائب فخامة الرئيس ألا تتبعون هذا الترحيب بهبة يمنية عربية أصيلة لدحر الإنقلاب؟ لماذا لا تتحرك جبهة نهم ومأرب والحديدة وتعز؟.

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وأضاف: لن تمنعك أي قوة في الأرض من تحرير بلدك من دنس الفرس! .. لافتاً إلى أن التحالف العربي يقدم الدعم فيما اليمنيون هم من يحررون أرضهم .

وأختتم تغريدته بالقول "طالت غربتكم فمتى سنبارك لكم بدخول صنعاء؟" .

جاء ذلك تعليقا على ترحيب الأحمر، لدعوة نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان للوقوف صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني .