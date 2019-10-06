مقتل 5 متظاهرين وإصابة 15 في مواجهات شرقي بغداد

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بمقتل 5 محتجين وإصابة 15 آخرين، في مواجهات مع قوات الأمن العراقية شرقي العاصمة بغداد، اليوم الأحد.



وأوضحت الوكالة أن الاشتباكات وقعت في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، وأن عدد القتلى الجدد يضاف إلى أكثر من 100 قتيل سقطوا في أحداث العنف التي شهدها العراق على مدى الأيام الماضية.

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وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، أعلن في وقت سابق أن 104 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 6000 آخرون خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأوضح أن ثمانية من قوات الأمن من بين القتلى، وأن 51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين.

وأكد أن "هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، وأنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء ذلك"، لافتاً إلى أنه "لم يكن هناك أي تصادم بين المحتجين والقوات الأمنية، وأن الداخلية فتحت تحقيقا في الاعتداءات التي طالت وسائل إعلامية.

واندلعت احتجاجات واسعة منذ الثلاثاء الماضي في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.