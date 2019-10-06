عبد العزيز الفيصل: موسم الدرعية مُكمل لنجاحات المواسم السابقة

الأحد 6 أكتوبر 2019

موسم الدرعية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلن الأمير "عبدالعزيز بن تركي الفيصل" رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن تفاصيل موسم الدرعية، وذلك في حفل تدشينه الذي أُقيم في حي الطريف التاريخي.



وقال عبدالعزيز الفيصل: من الدرعية كانت البداية وفي الدرعية اجتمع أبناء الوطن تحت مظلة الدولة السعودية الأولى، بداية موطن الفخر وبداية الإلهام لأجيال من الملوك والأبطال الذين قادوا المملكة للازدهار والنمو.

وأضاف الفيصل: بداية الموسم ستكون بسباقين للفورمولا إي بمشاركة 12 فريقًا و24 سيارة، حيث تنطلق في الـ22 والـ23 من نوفمبر المقبل.

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وتابع رئيس هيئة الرياضة: إقامة بطولة للتنس تبدأ من 12 وحتى الـ14 من ديسمبر بمشاركة ثمانية لاعبين من أبرز اللاعبين حول العالم، وسيتم انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الدرعية للفروسية بمشاركة 150 من أفضل الفرسان.

وأكمل عبدالعزيز الفيصل حديثه قائلًا: موسم الدرعية موسم رياضي وثقافي وترفيهي، وهو مُكمل لباقي المواسم التي شهدت نجاحًا كبيرًا.

وأضاف رئيس هيئة الرياضة: بمشيئة الله نتمنى أن تكون واحة الدرعية هي مفاجأة الموسم من أجل جذب الحضور الجماهيري.

وتابع عبدالعزيز الفيصل: التوفيق من الله ونجتهد دائمًا لتقديم كل ما لدينا للتعريف بالمملكة العربية السعودية، وإطلاق التأشيرة السياحية للسعودية سيُجذب الكثير من الأجانب للاحتكاك بشعب المملكة، والمملكة تفتح أبوابها للجميع وتُرحب بالجميع.

يذكر أن موسم الدرعية سينطلق في الـ22 من نوفمبر وينتهي في الـ21 من ديسمبر المقبل.