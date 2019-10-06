شاهد.. فيديو للبناني يتحرش بسعوديات

فيديو للبناني يتحرش بسعوديات

كتب متابعات_الخليج 365

وكتب المدون خالد عبدالعزيز: "والله استغرب قلة الادب والجرأة اللي وصل فيها بعض المقيمين بالسعودية ، يعني فوق منت جاي بلد تختلف عن بلدك ، جاي تقل ادبك مع البنات وتتحرش بهم".

وتابع المدون السعودي بالقول: "قسم بالله اللي زي هذا حرام يبقى دقيقة في البلد".

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