الملك الأردني: تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة يجب ألا يتكرر

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن "تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة يجب ألا يتكرر"، مشيراً إلى أن "سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة، وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي".
ولفت إلى "إنني تابعت تفاصيل الإضراب، وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم، فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية"، مؤكداً أن "الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة"، مشددا على أن "ذلك يجب ألا يتكرر".
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