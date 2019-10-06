الحكومة الدنماركية: سنقدم دعما ماليا للتحالف ضد "داعش"

أعلنت الحكومة الدنماركية "أنها ستقدم دعم ماليا للتحالف الدولي بقيادة الزلايات المتحدة الإمريكية، ضد تنظيم "داعش" الارهابي"، مشيرةً إلى أن "الدعم سيتم تخصيصه لإزالة الألغام، وتوفير البنيات التحتية اللازمة لشبكتي الكهرباء والماء، شمال شرقي سوريا".
من جهة أخرى، أفاد وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، بأن "منع عودة "داعش" إلى المنطقة يكون عبر تجهيز بنية تحتية صلبة تساهم في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم"، موضحاً أن "الدنمارك أقدمت على خطوة مهمة في هذا الاتجاه".
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