الحكومة الدنماركية: سنقدم دعما ماليا للتحالف ضد "داعش"

أعلنت ​الحكومة​ ​الدنمارك​ية "أنها ستقدم دعم ماليا للتحالف الدولي بقيادة الزلايات المتحدة الإمريكية، ضد تنظيم "داعش" الارهابي"، مشيرةً إلى أن "الدعم سيتم تخصيصه لإزالة ​الألغام​، وتوفير البنيات التحتية اللازمة لشبكتي ​الكهرباء​ والماء، شمال شرقي ​سوريا​".

من جهة أخرى، أفاد وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، بأن "منع عودة "داعش" إلى المنطقة يكون عبر تجهيز بنية تحتية صلبة تساهم في عودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلادهم"، موضحاً أن "الدنمارك أقدمت على خطوة مهمة في هذا الاتجاه".