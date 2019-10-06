حمدان: ناضلوا من اجل تطبيق المادة 95 من الدستور والغاء الطائفية السياسية

أكد أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين – ​المرابطون​" ​مصطفى حمدان​ أن "المواطنون ينظرون في الاتجاه الخاطئ الى مصدر الخطر الوهمي، انظروا وناضلوا من اجل تطبيق المادة 95 من ​الدستور​ و​الغاء الطائفية​ السياسية و​القضاء​ على توحش المذاهب في السيطرة والهيمنة على مفاصل السلطة واسقاط الفيدرالية المذهبية المقنعة في ​مجلس الوزراء​، انظروا وناضلوا من اجل إقرار قانون انتخابي مرتكزه الاساسي ​النسبية​ الكاملة وخارج القيد الطائفي".

وفي تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أشار حمدان متوجها الى المواطنين "لا تدعوهم يضحكوا عليكم بصوتين تفضيليين بدل الصوت في قانون نسبيتهم المزورة".

واعتبر أن "الحل الاقتصادي الوحيد برد ​المال​ العام المنهوب منذ عشرات السنين وقيمته الفعلية 125مليار ​دولار​ كانت ملكا لمواطني ​لبنان​ والان اصبحت ملكا لسلالتهم، وخطط ​مكافحة الفساد​ الان وليس من قبل تجليطة كبيرة وإلهاء عن الحل النهائب بإرهابهم وزركهم في ​الكرنتينا​ حتى يردوا المسروقات، فلا شيء مخبىء بالبلد ".

وشدد حمدان على أن "الخطر الداهم والاكيد والجاهز غب الطلب في كل زمان لضرب مقومات ووجودية الوطن : كانتون ​سمير جعجع​،

الادارة المدنية السيئة الذكر لمديرها ​وليد جنبلاط​ الذي يحاضر بالعفة عن كبت الحريات واللصوصيات والاشتراكات والاشتراكيات".

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