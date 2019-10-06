الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان الإثنين غائم جزئياً الى غائم أحياناً، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح صباحاً، في حين تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة شمال البلاد حتى فترة بعد الظهر حيث يستقر الطقس تدريجياً.
أما الثلاثاء، فغائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتحول ليلاً الى غائم، بينما الأربعاء غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.
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