الجراح: ليس هناك في الدولة من لديه نية أو تفكير بالمساس بالحريات العامة

شدد وزير الإعلام ​جمال الجراح​، في حديث تلفزيوني، على أن ليس هناك في الدولة اللبنانية من لديه نية أو تفكير بالمساس في الحريات العامة، لكنه لفت إلى أن هناك في المقابل مقامات سياسية ويجب الإبتعاد عن التشهير، مؤكداً أنه يمكن إنتقاد أي أداء سياسي من ضمن الإحترام المتبادل.

وفي حين أشار الجراح إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تكلم في جلسة ​مجلس الوزراء​ عن الشتائم وليس عن ابداء الرأي، أوضح أن الحريات الإعلامية من مميزات لبنان وهو من خلال هذه الحريات كان منارة الشرق، مشدداً على أن مساحة الحرية يجب أن تبقى واسعة.