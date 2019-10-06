شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إعلامى إماراتى محتفيا بذكرى حرب أكتوبر: "مصر فى كل نصر وفى كل عصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الإعلامى الإماراتى، إبراهيم بهزاد، بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب 6 أكتوبر المجدة، ناشرا عدة مقاطع فيديو تكشف عودة الجنود الإسرائيليين مخذولين بعد مرارة الهزيمة.

ونشر الإعلامى الإماراتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، مقطع فيديو لعودة الجنود الإسرائيليين مخذولين بعد أن ذاقوا مرارة الهزيمة و الانكسار من الجيش المصرى .

وأشاد الإعلامى الإماراتى بانتصارات أكتوبر قائلا:"حينما تهدى مصر الأمة نصرها و تثبت قواتها إرادة جيشها في التحدي فدائماً و أبداً مع مصر في كل نصر وفي كل عصر".