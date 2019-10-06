تشريعيات تونس.. غلق مراكز الاقتراع ونسبة المشاركة بلغت 23.5 في المائة

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التونسية مساء الأحد، على ما أفاد مراسل فرانس برس.

ودعي، أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار 217 نائبا في البرلمان المقبل.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة، أن نسبة المشاركة بلغت 23,5 في المئة إلى حدود ما بعد زوال اليوم.

ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 15 ألف مرشح ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة.

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وأفاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التونسية، فابيو ماسيمو كاستالدو، اليوم الأحد، بأن عملية التصويت في الانتخابات التشريعية “جرت في مناخ جيد بكل مراكز الاقتراع، وفي ظل احترام إجراءات العملية الانتخابية”.

وقال كاستالدو – في تصريح اليوم – أنه “لم يتم تسجيل إخلالات بارزة من شأنها إرباك عملية التصويت وتعطيل الانتخابات”, مشيرا إلى “تواجد المراقبين المحليين والدوليين وممثلي الأحزاب بكل مكاتب الاقتراع، بما يضمن سير الانتخابات بكل نزاهة وشفافية”.

وأضاف “البعثة تنتظر الإعلان الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية ومدى عدم الإخلال بالقواعد الانتخابية”.