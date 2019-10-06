كأس محمد السادس.. توقيت الديربي يُحرج سلطات الدار البيضاء

وضع توقيت مباراتي ديربي الرجاء والوداد، في ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، المقرر خوضهما شهر نونبر القادم، السلطات الأمنية في الدار البيضاء، في موقف حرج.

وحدد الاتحاد العربي للعبة، الثامنة مساء بالتوقيت المغربي، موعدا لمواجهتي الذهاب والإياب، بين الفريق الأخضر، والأحمر، وذلك على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

ومن المرتقب أن تتقدم السلطات الأمنية للدار البيضاء، بطلب للاتحاد العربي من أجل تغيير توقيت المباراتين، إذ من المرجح أن تتم برمجتهما في فترة الزوال، بدل المساء، على غرار جل لقاءات الديربي الأخيرة، إذ يعود آخر ديربي لُعب في الفترة المسائية، بالبيضاء، إلى الموسم الرياضي 2005/2004.

وتشهد مواجهات الديربي البيضاوي، استنفارا أمنيا، منذ الساعات الأولى التي تسبق المباراة، وتستمر إلى ساعات متأخرة من الليل الذي يلي نهاية اللقاء، وذلك للسيطرة على كل الأحداث والانفلاتات، وأعمال الشغب، التي تعرفها المواجهة.

يذكر أن لقاء الذهاب سيقام في الثاني من نونبر القادم، حيث سيكون الرجاء هو الطرف المستقبل، بينما يستضيف الوداد مواجهة الإياب، في 23 من الشهر ذاته.