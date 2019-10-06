البطولة الاحترافية.. الناجي يقود نهضة بركان لهزم مضيفه حسنية أكادير

تمكن فريق نهضة بركان، من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في البطولة الاحترافية، بعدما تغلب اليوم الأحد، على مضيفه حسنية أكادير بهدف دون مقابل، في مباراة مؤجلة عن الأسبوع الأول.

وخلصت مجريات الجولة الأولى من المباراة، التي احتضنها ملعب أدرار بأگادير، إلى التعادل دون أهداف، قبل أن يتمكن العربي الناجي في الشوط الثاني، وتحديدا بعد مرور خمس دقائق على بدايته، من إحراز هدف الفوز الثمين للنهضة البركانية.

وشهدت المواجهة، طرد لاعب من كل فريق، المدافع أمين الصادقي من جانب غزالة سوس، وآلان تراوري من صفوف الفريق البرتقالي.

وارتقى نهضة بركان عقب هذا الفوز إلى المركز الرابع مؤقتا، بعدما رفع رصيده لأربع نقاط، مناصفة مع الفتح الرباطي، بينما تجمد مجموع نقاط الحسنية عند نقطة وحيدة، في الرتبة التاسعة، علما أن كل فريق يمتلك مباراة ناقصة.