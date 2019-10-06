الدورة 3 للأبواب المفتوحة للأمن الوطني…تجهيزات حديثة لمراقبة الشوارع والتدخل في الوقت المناسب – فيديو

فيديو: يونس الميموني

أفاد رشيد الحراق، رئيس مصلحة الهيآت الحضرية في مديرية الأمن العمومي، أن مركز القيادة والتنسيق أُحدث في عدد من المدن، بينها طنجة، بالاعتماد على كاميرات متطورة لتسهيل عمليات التدخل الأمني في شوارع، وأحياء المدن.

وكشف الحراق، أمس السبت، خلال الدورة الثالثة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني في طنجة، أن قاعة القيادة والتنسيق تتوفر على شاشات حائطية لتتبع، ورصد جميع المخالفات عبر كاميرات مثبتة في عدد من الشوارع، طبقا لدراسة قبلية أجرتها ولايات الأمن، من أجل اختيار مواقع استراتيجية لهذه الكاميرات.

وأضاف الحراق أن هذه القاعة تستقبل طلبات إغاثة، ومساعدة المواطنين عبر الخط الهاتفيo “19”، وتواكبها الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة، التي تتشكل من سيارات ودراجات نارية، وهوائية، للاستجابة لحاجيات المواطنين، وتسهيل عملية التدخل في وقت وجيز.