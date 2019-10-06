مصور شريط فيديو السخرية من مواطن فقير يفقد عمله

بعد السخط الواسع على شريط فيديو، تعرض فيه رجل، متقدم في السن، في مدينة مراكش، لموقف أهينت فيه كرامته، من طرف شباب أوهموه أنهم سيمنحونه مالا، إلا أنهم سخروا منه، واستهزؤوا به، مستغلين حاجته، تعرض صاحب الفيديو لانتقادات شديدة.

وحسب مصادر خاصة لـ”اليوم 24″، فإن الشاب، الذي أنجز الفيديو، يشتغل في أحد الفنادق الفخمة في مدينة مراكش، وقد تعرض للطرد من عمله، بسبب ردود الأفعال حول ما فعله بالرجل الفقير.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه منذ تنزيل الفيديو، مساء أمس السبت، تلقت إدارة الفندق، موجة من الاتصالات من طرف زبائنه، الذين تعرفوا على الشاب المصور، الذي يشتغل مستخدما لدى المؤسسة الفندقية، ما اضطر هذه الأخيرة إلى إبلاغ المعني بالأمر بقرار طرده على خلفية المقطع المهين، الذي صوره.

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وانتشر، ليلة أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو الرجل، الذي أوهمه شباب أنهم سيقدمون له مساعدة مالية، منتحلين صفة أشخاص يعملون مع شخص يدعى “الحاج”، وبعد عدد من الأسئلة، المتعلقة بحياته الشخصية، تلفظوا بعبارة: “قالك الحاج”، وهي العبارة، التي يعرف بها الفيديو، حاليا، ثم وجهوا إليه ألفاظا مهينة.

وخلف الفيديو موجة تعاطف كبير مع الرجل، إذ شرع كثير من النشطاء في محاولة الوصول إليه، بغرض تقديم المساعدة له، وتعويضه عن الإهانة، التي تعرض لها بسبب حاجته.

وساد غضب كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الشباب، الذين أهانوا الرجل، وارتفعت أصوات، تطالب بتدخل مديرية الحموشي لمعاقبتهم على ما فعلوه.