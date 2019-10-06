القسم الثاني.. شباب بنجرير يهزم جمعية سلا وينفرد بالصدارة

تمكن فريق شباب بنجرير، اليوم الأحد، من الفوز، على ضيفه الجمعية الرياضية السلاوية، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من القسم الثاني للبطولة الاحترافية.

ويدين الشباب، بهذا الفوز للاعب ديمبيلي، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17 من عمر الشوط الثاني، مهديا بذلك فريقه ثلاث نقاط ثمينة، جعلته ينفرد بصدارة الترتيب، برصيد 10 نقاط، مستغلا على أكمل وجه، خسارة المتصدر السابق، شباب المحمدية أمس السبت، أمام مضيفه شباب السوالم.

وفي مباراة ثانية، عن الدورة ذاتها، اكتفى الوداد الفاسي، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، مع ضيفه اتحاد سيدي قاسم، ليضيف نقطة لرصيده، جعلته يلتحق بثلاثي الوصافة، شباب المحمدية، وشباب السوالم، وأولمبيك الدشيرة، وكلهم يمتلكون 7 نقاط.