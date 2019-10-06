مانشستر يونايتد يخسر خارجيا أمام نيوكاسل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق مانشستر يونايتد مباراته الخارجية أمام نيوكاسل يونايتد بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح نيوكاسل يونايتد اللاعب، ماثيو لونغستاف.

وبهذا الفوز رفع نيوكاسل يونايتد رصيده من النقاط إلى 8 نقاط وهو يحتل المركز السادس عشر، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 9 نقاط وهو يحتل المركز الثاني عشر.

مجريات المباراة:

هدد نيوكاسل مرمى ضيفه في الدقيقة الأولى عندما خطف لونغستاف الكرة من ماكتوميناي قبل أن يمررها إلى ساينت ماكسيمين الذي أرسلها بدوره إلى ألميرون، لكن محاولة الأخير من بُعد 5 ياردات ارتدت من الدفاع.

وجرب ساينت ماكسيمين حظه بتسديدة من بعد 30 ياردة مرت بجانب مرمى يونايتد في الدقيقة 11، وبقي الوضع هادئا حتى الدقيقة 27، عندما أطلق لونغستاف كرة قوية من بعيد، هزت عارضة مرمى يونايتد.

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وتقدم ألميرون بالكرة قبل أن يسدد بقوة فوق المرمى في الدقيقة 29، وحصل ماكتوميناي على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف بحق شار، قبل أن يقترب الباراغواياني ألميرون من افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة من لونغستاف من فوق الدفاع، لكن المدافع ماغواير وقف أمام محاولته في الدقيقة 38.

وبعد 10 دقائق من الشوط الثاني، أجرى نيوكاسل تبديله الأول بإخراج غير الفعال جويلينتون وإشراك العملاق أندي كارول، وكاد جيمس أن يسجل هدفا ليونايتد في الدقيقة 59، لكنه فشل في الارتقاء لعرضية بيريرا من الناحية اليسرى أمام المرمى.

ودخل ماركوس روخو مكان ديوغو دالوت في تشكيلة يونايتد، ثم أجرى الفريق الضيف تبديلا هجوميا بإشراك مايسون جرينوود مكان ماتا في الدقيقة 66.

ورغم تعزيزات يونايتد، تمكن نيوكاسل من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72، عبر هجمة مرتدة وصلت من خلالها الكرة إلى فيليمس في الناحية اليسرى، فمرر الأخير خارج منطقة الجزاء إلى ماثيو لونغستاف الذي سددها أرضية زاحفة على يمين الحارس دي خيا.

وفشل مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التعادل، فكانت سيطرته على الكرة سلبية فيما تبقى من وقت المباراة، دون أي خطورة تذكر، في واحدة من المباريات القليلة بالدوري الإنجليزي الممتاز التي تتمتع بالإثارة المطلوبة، ودخل تاهيث تشونغ مكان يونغ في الدقائق الأخيرة، دون جدوى.