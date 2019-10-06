عباس يعلن بدء حوار مع الفصائل تحضيرا للانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الأحد، إن حوارا سيبدأ مع حركة "حماس" وكل التنظيمات تحضيرا للانتخابات العامة المقبلة، من دون تحديد موعدها.

وأوضح عباس في مستهل اجتماع في رام الله للجنة المركزية التابعة لفتح واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، أنه "لقد تم الاتفاق على كثير من القضايا والآن سنبحث مره أخرى"، ذلك لكي "يطلع الجميع على ما تم الاتفاق عليه".

وأضاف: "تم تشكيل لجنتين للحوار والتواصل مع لجنة الانتخابات والتنظيمات مثل حماس" وكافة الفصائل، وكذلك مع "الجهات الإسرائيلية لأن هناك اعتراض... نحن مصرون تمامًا أن الانتخابات يجب أن تجري في الضفة والقدس وقطاع غزة".

وكانت آخر انتخابات تشريعيه فلسطينية قد جرت عام 2006، وفازت "حماس" بالغالبية. ولاحقًا سيطرت الحركة في العام 2007 بالقوة العسكرية على قطاع غزة. ومُذاك، حصلت عدة محاولات لإنهاء الانقسام الفلسطيني، إلا إنها فشلت جميعها بإتمام المصالحة بين الطرفين، لكن تم الاتفاق على حكومة واحدة. ألا أن هذه الحكومة لا تستطيع ممارسة مهامها في قطاع غزة بسبب استمرار الانقسام.

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وبيّن عباس أنه "لقد ناقشنا بيان (رئيس الحكومة الإسرائيلي بنامين) نتنياهو قبل الانتخابات بضم الأغوار، وقلنا إنه... إذا استمروا على موقفهم سنعتبر كل اتفاق مع إسرائيل لاغيًا. سننتظر ونرى".

وقد حذر عباس أمام الأمم المتحدة، الشهر الماضي، من أنه "في حال أقدمت أي حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإنّ جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية".

وسبق لعباس أن وعد في كانون الأول/ ديسمبر 2018 بإجراء هذه الانتخابات في غضون ستة أشهر.