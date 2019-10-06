شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إنتقالي لحج العقيد باعامر الوضع الأمني بالمحافظة والان مع التفاصيل

ناقش رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج، المحامي رمزي الشعيبي، الوضع الأمني بالمحافظة، مع نائب مدير عام أمن المحافظة العقيد علي باعامر.

وأستعرض اللقاء آخر المستجدات الأمنية في بالمحافظة، والخطوات الإجرائية التي اتخذتها قيادة أمن المحافظة ممثلة بمديرها اللواء صالح السيد، من أجل استتابة الأمن والسكينة في عموم المديريات.

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وأشاد رئيس انتقالي لحج بالجهود الكبيرة التي يبذلها أمن المحافظة في سبيل تعزيز الأمن، من خلال مكافحة الجريمة وسرعة القبض على الجناة وكذا تعزيز الأمن في كل اقسام الشرط، والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق العمل مع كل القطاعات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

بدوره العقيد قدم العقيد باعامر، شكره لقيادة انتقالي لحج لقربها وتلمسها الوضع الأمني ومساعدة الأجهزة الأمنية في تنسيق العمل، وبذل الجهود الجماعية لجعل محافظة لحج من أبرز المحافظات الجنوبية في الضبط الأمني.

هذا وكان أمن محافظة لحج اتخذ العديد من الخطوات الإجرائية منها حظر الدرجات النارية ليلاً، وإلزام المركبات بالترقيم وإبراز الملكية والرخصة أثناء القيادة، بالإضافة إلى إجراءات ضابطة تتمثل بمساعدة السلطات وقيادة المجلس الانتقالي لحماية المكتسبات والمنشئات والمرافق الحكومية.