شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. لقاء في صيرة يناقش أهمية ترميم المواقع الأثرية والتاريخية والان مع التفاصيل

ناقش لقاء عقد اليوم في مديرية صيرة بالعاصمة عدن، أهمية ترميم المواقع التاريخية والآثرية بالمديرية وفقاً للمعايير التي تحفظ قيمتها الثقافية .

وأستعرض اللقاء الذي ضم مدير عام المديرية خالد سيدو، و رئيس هيئة المدن التاريخية محمد ناصر، وعدد من الشخصيات المهتمة بالآثار، المواقع الأثرية و التاريخية بالمديرية والمعايير التي سيتم اتباعها لتنفيذ هذا المشروع.

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وخلال اللقاء، أكد سيدو، على أهمية الحفاظ على المواقع الأثرية والهوية التاريخية لمدينة عدن، وعدم التعرض لها من خلال البناء العشوائي بالقرب منها .. مشيرا إلى استعداد السلطة المحلية بالمديرية تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات للبدء بالمشروع.

تجدر الإشارة إلى أن صهاريج عدن الأثرية تعرضت للإستحداثات من قبل بعض أبناء المديرية الذين قاموا ببناء مساكن خاصة لهم في حرم هذا المعلم الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد .