شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: مقتل 104 شخص على الأقل خلال الإحتجاجات والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، حصيلة قتلى الأحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن للمطالبة بالتغيير .

وقال التلفزيون العراقي عن اللواء سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله، اليوم الأحد، إن 104 أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب ما يزيد على 6000 في الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى أقل من أسبوع.

وبحسب رويترز، أضاف أن من بين القتلى 8 من قوات الأمن، في حين أضرم المحتجون النار في 51 مبنى عامًا و8 مقار لأحزاب سياسية.

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وإتهم النائب في البرلمان العراقي، أحمد الجبوري، السبت، إيران بإدارة القناصة الذين يستهدفون المتظاهرين السلميين في المدن العراقية .

وقال الجبوري في تصريح لقناة العربية، أن هناك غرفة عمليات يقودها مساعد قاسم سليماني، ويدعى حاج حامد ويتبعه القناصون الذين يستهدفون المتظاهرين، ويأتمرون بأمره بهدف قتل المحتجين السلميين.

وأضاف أن جموع المتظاهرين بدأت تتحرك باتجاه ساحات التحرير والأندلس والطيران وستكون التظاهرات أكبر وأقوى من ذي قبل، بسبب ما قامت به الحكومة من قمع وقتل للمتظاهرين عن طريق القناصة، الذين كانوا في أعلى البنايات قرب أماكن التظاهرات.