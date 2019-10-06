ناقش وزير الدفاع نجاح الشمري، الاحد، مع السفير الفرنسي ببغداد برونو أوبير طلب العراق شراء رادارات فرنسية خاصة بالدفاع الجوي، وتفعيل اللجنة الثنائية الخاصة بتقييم التعاون العسكري. وبحسب وزارة الدفاع، ثمن السفير الفرنسي دور العراق وأهميته في منطقة الشرق الأوسط. وأكد برونو أوبير دعم الحكومة الفرنسية لسيادة العراق ووحدة أراضيه، مشددا على ضرورة استقرار البلد لأن العراق هو نقطة التوازن في المنطقة.



وأشار الدبلوماسي الفرنسي إلى وقوف فرنسا إلى جانب العراق في بناء قدراته العسكرية كون العلاقات بين البلدين علاقات ذات تاريخ طويل. وأشار الدبلوماسي الفرنسي إلى وقوف فرنسا إلى جانب العراق في بناء قدراته العسكرية كون العلاقات بين البلدين علاقات ذات تاريخ طويل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع يناقش مع السفير الفرنسي شراء رادارات فرنسية خاصة بالدفاع الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.