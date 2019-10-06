الأمن النيابية تحذّر من خلايا نائمة وعصابات منظمة قد تنشط في بغداد

حذّرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، من وجود خلايا نائمة وعصابات منظمة قد تنشط في العاصمة بغداد.
وأضاف رضا، أن "قوات قيادة عمليات بغداد كانت ملتزمة بقواعد الاشتباك في اكثر المواقع التي صادفت فيها تجمهرات"، موضحاً أنه "كانت هناك حالات عنف متبادل بين المتظاهرين وكان هناك رد بالغاز او المياه او الصوتيات".
وأكد أن "الموقف جيد في اكثر الاماكن، لكن هناك خلايا نائمة وعصابات منظمة في العاصمة بغداد قد تنشط هذه الايام".
ودعا رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، المتظاهرين، إلى "الالتزام بالتظاهر في أماكن محددة لحمايتهم أمنياً وحماية المباني والممتلكات"، مبيناً أن "القوات الحكومية ملزمة بحسب الدستور حماية المتظاهرين".
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