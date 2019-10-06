سعد الحريري يصل الإمارات في زيارة عمل تستغرق يومين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، إلى أبوظبي في إطار زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، تستغرق يومين.

وكان في استقبال الحريري والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار البطين، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.





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ورحب الشيخ سيف بن زايد آل نهيان برئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له، وتناول معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي الحريري خلال الزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما سيشارك في مؤتمر الاستثمار الإماراتي-اللبناني، الذي يعقد في أبوظبي غدا الإثنين ، بحضور سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرأس الحريري وفدا لبنانيا رفيع المستوى يضم 6 وزراء، إلى جانب حاكم مصرف لبنان و50 شخصية مصرفية واقتصادية، للمشاركة في مؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون في عدة قطاعات حيوية.