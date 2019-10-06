انطلاق مناورات بحرية بين السعودية والبحرين بالخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت مناورات التمرين البحري المختلط (جسر - 20) والمسنود (أمواج -4)، اليوم الأحد، بمشاركة قوات من السعودية والبحرين.

وبدأ التمرين بمشاركة قوات من البحرية والجوية والدفاع الجوي السعودي وسلاح البحرية البحريني، وذلك في مياه الخليج العربي.

من جهته، أوضح قائد التمرين العميد البحري الركن إبراهيم محمد البلوي أن التمرين المنفذ من القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي مع سلاح البحرية الملكي البحريني يهدف إلى التصدي للعمليات الإرهابية للمنشآت البترولية وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي.





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وأضاف البلوي أن التمرين يهدف أيضا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة في مملكة البحرين الشقيقة، وتوحيد المفاهيم التكتيكية، وتنفيذ العمليات المشتركة، وتطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية والجوية، وتطبيق إجراءات القيادة والسيطرة.





يذكر أن التمرينين يشتملان على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏.