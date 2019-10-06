رواندا تقتل 20 إرهابيا تورطوا في هجوم دام الجمعة

قالت الشرطة الرواندية، الأحد، إن قواتها قتلت 19 إرهابيا من منفذي هجوم دام وقع مساء الجمعة الماضي بشمالي البلاد.

وقالت الشرطة، في بيان، إن "قوات الأمن تمكنت من ملاحقة هؤلاء الإرهابيين وقتل 19 منهم واعتقال 5 في منطقة قريبة من الحدود مع الكونغو الديمقراطية وأوغندا".

ولم تدل بأي تفاصيل إضافية عن هؤلاء الإرهابيين.

والسبت، صرح متحدث باسم الشرطة في رواندا، بأن مسلحين مجهولين قتلوا ثمانية أشخاص بالقرب من متنزه وطني سياحي مساء الجمعة الماضي.



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وقال المتحدث جون بوسكو كابيرا إن 18 آخرين جرحوا خلال الهجوم الذي وقع على قرية كينيجي.

وأضاف كابيرا أن المهاجمين استخدموا أسلحة نارية إلى جانب أسلحة تقليدية أيضا.

ووقع الهجوم ليل الجمعة-السبت في منطقة موسانزي التي يقصدها السياح لزيارة المتنزه الوطني للبراكين الذي يعتبر موطناً للغوريلا الجبلية.

وتواجه رواندا خطر العديد من المجموعات المتمردة المتمركزة في الكونغو الديمقراطية، وفي مقدمها الجبهة الديمقراطية لتحرير رواندا.



ويعود آخر هجوم شنه متمردون من رواندا إلى ديسمبر/كانون الأول 2018، وأسفر عن مقتل جنديين روانديين في إقليم روبافو.