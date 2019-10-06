انتهاء التصويت بالانتخابات التشريعية التونسية.. وبدء الفرز

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رويترزالأحد 2019/10/6 09:19 م بتوقيت أبوظبي
ناخبون تونسيون خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية
أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية في تونس، أبوابها أمام الناخبين لاختيار نواب البرلمان وسط ضعف نسبة المشاركة.
وبدأت اللجان الانتخابية عملية فرز الأصوات في الانتخابات النيابية الثالثة منذ عام 2011 التي يتنافس فيها نحو 15 ألف مرشح على 217 مقعدا.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أكدت، في وقت سابق الأحد، أن الإقبال على الاقتراع في الساعات الأولى لم يتجاوز 7 بالمئة.
وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت نحو 6.5% حتى منتصف اليوم، معتبرا أنها تتقارب مع النسبة نفسها التي تم تسجيلها في الانتخابات الرئاسية السابقة يوم 15 سبتمبر/أيلول 2019.
ويتنافس في الانتخابات 221 حزبا على مقاعد البرلمان التونسي، لكن رئيس هيئة الانتخابات التونسية نبيل بفون أعلن أن 10 فقط تتنافس في جميع الدوائر، ما يعني أن السباق سينحصر بين حزب "قلب تونس" الليبرالي بقيادة المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي، وحركة "تحيا تونس" بقيادة يوسف الشاهد، إضافة إلى أحزاب "نداء تونس" و"التيار الديمقراطي"، و"حركة الشعب" وأخرى.
ويرجح مراقبون أن يمنح الناخبون أصواتهم لأحزاب غير تقليدية تأشيرة العبور إلى المؤسسة التشريعية، أملا في مرحلة جديدة خالية من الإخوان والتجاذبات التي أفرزت على مدى سنوات مشهدا مرتبكا.
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