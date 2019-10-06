"قلب تونس" يتهم الإخوان بارتكاب جرائم انتخابية

أكد "حزب قلب تونس" أن حركة النهضة الإخوانية ارتكبت تجاوزات جسيمة تمسّ نزاهة وسلامة ثالث انتخابات تشريعية تجري منذ 2011.



وبين الحزب الذي يترأسه المرشح الفائز في الدور الأول للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، في يبان له، بأنه يملك الأدلة التي تثبت تورط الحركة الإخوانية في هذه الجرائم الانتخابية في العديد من المناطق.

وأشار إلى أن أنصاره قدموا شكاوى لدى الهيئات الجهويّة للانتخابات بشأن "ممارسات عنف ضدّ المنافسين وتسليم أموال للناخبين وعدم انضباط للصمت الانتخابيّ" من قبل حركة النهضة.

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وقال البيان: إن الإخوان قاموا بـ"استغلال الفضاء الافتراضيّ للادّعاء الباطل ضدّ أبناء حزب قلب تونس بتهم دون مستندات أو أدلّة".





وصرح محمد الهادي السياري، الناشط في حزب قلب تونس بأن "ميليشيات" إخوانية حاولت في بعض الدوائر الواقعة شمال غرب البلاد تهديد الناخبين بعدم التصويت لقوائم الحزب .

وقال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن حركة النهضة تلجأ إلى إرهاب خصومها وأصحاب الأفكار المعارضة لها للتأثير على نتائج الانتخابات"، داعيا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التدخل "لردع الجرائم الانتخابية" لأنصار حركة النهضة الإخوانية.

من ناحية أخرى، سجل الإقبال على الصناديق نسبا ضعيفة قبل ساعتين من موعد إغلاق مكاتب الاقتراع.

وقال عضو هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر: إن نسبة الإقبال بلغت 23.5 قبل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع، وهي تعتبر ضعيفة مقارنة بنسب الإقبال على الدور الأول للانتخابات الرئاسية الذي كانت فيها نسبة الإقبال 45 بالمائة.