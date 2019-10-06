الأحد 6 أكتوبر 2019

مقتل 4 في إطلاق نار بمدينة كانساس سيتي

كتب متابعات_الخليج 365

قالت السلطات المحلية وتقارير إعلامية، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في وقت مبكر اليوم الأحد، برصاص شخص أطلق النار داخل حانة في مدينة كانساس سيتي الأمريكية مضيفة إن الشرطة تلاحق المهاجم.



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وقال المتحدث باسم إدارة الشرطة في كانساس سيتي توماس توماسيك لقناة (إن.بي.سي) التلفزيونية، إن المشتبه به استخدم مسدساً وإن السلطات تعتقد أن الهجوم حادث فردي.

ولم يتوفر حتى الآن المزيد من التفاصيل حول الهجوم.

وقالت إدارة الشرطة على تويتر حوالي الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي، إن 9 أشخاص تعرضوا لإطلاق النار وإن 4 منهم قتلوا.