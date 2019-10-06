روسيا تحتج على استجواب برلمانية في مطار نيويورك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو

سلمت سفارة موسكو في واشنطن مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأمريكية على خلفية تعرض النائبة الروسية في مجلس الدوما، إينجا يوماشيفا، للاستجواب في مطار نيويورك، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس.

وأكد سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، للصحفيين أن يوماشيفا التي وصلت البلاد لحضور أعمال دورة جديدة من منتدى «فورت روس» الأمريكي - الروسي الذي انطلق أمس، استجوبت على مدى نحو ساعة من قبل موظف في مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي».