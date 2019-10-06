اشتباكات وفوضى في مظاهرات هونج كونج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هونج كونج

بدأت مظاهرات هونج كونج أمس سلمية في حضور عائلات، ولكنها تحولت لفوضى بعدما بدأت أعداد المتظاهرين في التزايد في الطرق الرئيسية في جزيرة هونج كونج ومنطقة كولون بدون هدف واضح لتواجدها.

ونظم عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة مسيرات في أكثر من 12 منطقة بهونج كونج، على الرغم من هطول أمطار غزيرة وإغلاق محطات لمترو، وذلك بعد «يوم راحة» قصير دعا إليه المتظاهرون.

وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، حيث عملت قوات مكافحة الشغب على إبعاد المتظاهرين عن مراكز الشرطة والمناطق الرئيسية الأخرى.