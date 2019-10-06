الصين تنسحب من تطوير حقل نفط إيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة اعترف وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أن شركة البترول الوطنية الصينية انسحبت من تطوير المرحلة 11 من حقل «بارس» الجنوبي للغاز. وأضاف زنغنه أن شركة «بتروبارس» الإيرانية ستواصل أعمال تطوير الحقل بمفردها، وأوضح بأن بلاده «تريد علاقات صداقة مع جميع دول المنطقة، وأن العدو المشترك من خارج المنطقة». وتأتي خطوة الشركة الصينية في ظل استمرار فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015.



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