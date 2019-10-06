إيران تستيقظ على إعدام اثنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت السلطات الإيرانية أنها نفذت فجر أمس حكم الإعدام بحق اثنين، قالت إنهما كانا ضمن خلية نفذت عملية إرهابية قبل أربعة أعوام في مدينة دزفول بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أمس، عن مساعد الشؤون القضائية لرئيس عدلية خوزستان عبدالحميد أمانت بهبهاني قوله إن «هؤلاء الأفراد كانوا قد شكلوا خلية إرهابية بادرت إلى المساس بالأمن وارتكاب أعمال القتل وحيازة السلاح، وفي عام 2015 قامت بإطلاق النار على مشاركين في مراسم العزاء الحسيني في بلدة صفي آباد التابعة لمدينة دزفول (في محافظة خوزستان) مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة من المشاركين في العزاء».

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وأضاف أنه «بعد مضي أيام عدة من الحادث تمكنت القوى الأمنية والجهاز القضائي في محافظة خوزستان من الكشف عن عناصر هذه الخلية الإرهابية التكفيرية واعتقالهم».

وتابع «وبعد محاكمة هؤلاء الأفراد تم إصدار الحكم بحقهم والذي جرى تأكيده من قبل المحكمة العليا في البلاد ومن ثم تم فجر اليوم «أمس» تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين منهم بعد إدانتهما بالحرابة».

وصرح أمانت بهبهاني بأنه «تم كذلك إصدار أحكام سجن طويلة بحق ثلاثة من عناصر هذه الخلية الإرهابية بعد إدانتهم بالتعاون في الحرابة والمشاركة في تشكيل ودعم خلية إرهابية تكفيرية للمساس بالأمن القومي للبلاد».