السيسي: مصر تتعرض لأمواج عاتية من الخارج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القاهرة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج ولكنها تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك شعب بلاده.

Advertisements

وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بمرور 46 عاما على نصر أكتوبر أمس، إنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها ووصلت إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.

وأوضح أن الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ.

وشدد الرئيس المصري على أن السادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، مشيرا إلى تكاتف الشعب المصري مع قواته المسلحة، وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.