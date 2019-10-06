خلية نسائية حوثية تزرع الألغام لليمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الجوف

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف، شمال شرق البلاد، خلية نسائية حوثية تقوم بزرع الألغام والعبوات الناسفة في الأسواق الشعبية ومناطق تجمع المدنيين بمدينة الحزم عاصمة المحافظة.‬

وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف العقيد عبدالله البرير، إن قوات الأمن تمكنت من إبطال كثير من الألغام التي زرعتها الميليشيات في الأسواق العامة وممرات الطرق ومدارس الطلاب.

ميدانيا، قتل وجرح 23 من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم القياديان معمر السقاف وعوض بدرالدين الكهالي، وإصابة 7 آخرين، في تجدد المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في جبهة حجر بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

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وأكد موقع سبتمبر نت الناطق باسم الجيش اليمني، إن مواجهات اندلعت بين الطرفين أثناء محاولة مجموعة من الانقلابيين التسلل في وادي الشجيب بقرية الريبي في منطقة حجر غرب قعطبة. كما لفت إلى إحباط قوات الجيش اليمني محاولة الميليشيات التسلل وإجبارها على التراجع والفرار.

وفي السياق اختطفت ميليشيات الحوثي بمديرية الحشاء بالضالع جنوبا خمسة معلمين رفضوا الحضور إلى دوراتهم الطائفية ووقفاتهم الاحتجاجية. وفي تعز قتل مدنيان وأصيب 4 آخرون جراء سقوط قذائف مدفعية أطلقتها جماعة الحوثي على أحياء سكنية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وأكدت مصادر محلية أن الحوثيين قصفوا بأربع قذائف هاون من مواقع تمركزهم في شارع الخمسين، منطقة بئر باشا السكنية غرب تعز، كما سقطت القذائف في الأحياء السكنية المحيطة بنادي الصقر الرياضي في بئر باشا، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين، بينهم اثنان في حالة خطيرة، بحسب المصادر التي أشارت إلى نقل المصابين إلى مستشفى البريهي لتلقي العلاج.

على صعيد آخر، أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب أن مشكلة بلاده مع الحوثيين ليس فقط في ولائها لإيران ومساعيها لتحويل اليمن إلى نفوذ إيراني، بل إن خطرها أيضا يكمن في بنية أصولية كهنوتية عنصرية كارهة لليمن الجمهوري وتؤسس لحروب أهلية وتمثل الخطر الأكبر لقيم ومبادئ الحركة الوطنية ونقيضا موضوعيا لدولة الناس والوطن، وختم نجيب في تغريدة له على تويتر بالقول «لن تنجو الحوثية وإن طال عمرها».

مشاهدات يمنية