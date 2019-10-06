والد أمير قطر يتباهى بسجن المواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تباهى والد أمير قطر الحالي وأميرها السابق حمد بن خليفة بسجن أحد المواطنين، عبر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو يمازح أحد الأشخاص وظهر بجواره معتز برشم القطري الحاصل على ميدالية ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها الدوحة.
ويظهر في المقطع معتز برشام وهو يهدي حمد بن خليفة الميدالية التي حصل عليها، بينما يمازح الأمير القطري أحد الأشخاص قائلا «يامن مرة سجنتك» بمعنى «كم مرة سجنتك».
وأثار المقطع ضجة على مواقع التواصل، حيث انتقد المغردون تصريحات حمد بن خليفة واعتبروها تباهيا بسجن المواطنين القطريين.
واعتبر المتابعون أن الأمير القطري يحاول إثبات هيبته التي فقدها، متباهيا بظلمه للمواطنين، حيث ظهر في المقطع يضحك بشدة أثناء ممازحة الشخص الذي يتحدث معه.
وعلق أحد الرواد قائلا «أعان الله شعب قطر على ظلم حمد بن خليفة، يتباهى بسجن المواطنين».
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