فرنسا تعزز الإجراءات بعد هجوم مقر الشرطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم فرنسا اتخاذ خطوات لتحسين عمليات الفحص الاستخباراتي، عقب وقوع هجوم إرهابي استهدف مقرا للشرطة في باريس الخميس الماضي، حيث نفذ موظف هجوم طعن، مما أسفر عن مقتل أربعة من زملائه وإصابة اثنين آخرين.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب لصحيفة جورنال دي ديمانش أمس، إن الحكومة سوف تشكل قوتي مهام لتقديم مقترحات بحلول نهاية العام لتحسين الفحص في وحدات الاستخبارات واستخبارات مكافحة الإرهاب بشرطة باريس. ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاثة أشهر من تحذير المدعي العام الفرنسي جان فرانسوا ريكارد بأن تهديد الإرهاب عاد مجددا.

وشهدت فرنسا هجمات إرهابية عدة منذ عام 2015.