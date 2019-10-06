تركيا تستدعي السفير الأمريكي بسبب إعجاب على تويتر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسطنبول

استدعت وزارة الخارجية التركية أمس القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أنقرة، جيفري هوفينير، وذلك على خلفية «إعجاب» السفارة بتغريدة على موقع تويتر.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، أنه جرى استدعاء القائم بالأعمال، إلى مقر الوزارة، نظرا لكون السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد خارج المدينة.

ولفت إلى أن نائب وزير الخارجية سدات أونال، التقى هوفينير، وطلب منه تقديم إيضاح صريح وواف حول قيام السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر أمس بالإعجاب بتغريدة لشخص تصفه تركيا بأنه «أحد أعضاء منظمة جولن».

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وكانت السفارة ضغطت على الإعجاب بتغريدة لأرغون باباهان، وهو أحد الشخصيات الموالية لفتح الله جولن الذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2016.

وسخر باباهان، وهو فار من تركيا، في التغريدة، من زعيم حزب «الحركة القومية» دولت بهتشلي الذي يعاني من وعكة صحية والمتحالف مع الرئيس رجب طيب إردوغان. وكتب باباهان «فليستعد الشعب التركي لمرحلة سياسية بدون بهتشلي».

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن نائبه التقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية، وقال «لقد أبلغونا بأن الإعجاب حدث بالخطأ وأنه تم تصحيح الوضع. وطلبنا منهم اتخاذ موقف أوضح».

واعتذرت السفارة مساء أمس عن الإعجاب، وكتبت على حسابها على موقع تويتر «جرى أمس الإعجاب عبر حساب سفارتنا على تويتر عن طريق الخطأ، برسالة غير ذات صلة، نأسف لهذا الخطأ ونعتذر عن أي لبس».

من جهته، ندد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جليك، بشدة بـ»الإعجاب» الذي قامت به السفارة، وأكد أن هذا التصرف «لا يمكن قبوله من الناحية الإنسانية، ويتعارض كليا مع الأعراف الدبلوماسية».