شكرا لقرائتكم هوك: نطبق تعليق دخول مسؤولي إيران لأميركا بحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال برايان هوك، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإيرانية، إن قرار الرئيس، دونالد ترمب، بتعليق دخول وإقامة كبار المسؤولين الإيرانيين وأقاربهم في الولايات المتحدة، يتم تطبيقه بحزم على غرار تطبيق العقوبات.

وقال هوك في مقابلة الأحد، مع قناة "صوت أميركا" إن القرار يأتي في إطار حرمان مسؤولي النظام الإيراني من استغلال المزايا التي يتمتعون بها ولكن يمنعون الشعب الإيراني منها".

وأكد المسؤول الأميركي أن "تعليق دخول كبار المسؤولين وعائلاتهم من الدرجة الأولى سيتم تطبيقه بجدية لكشف نفاق هذا النظام الذي يقوم على سبيل المثال بحظر وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، لكن كبار مسؤوليه يستخدمون تويتر وأنواع الوسائط الاجتماعية الأخرى بحرية للتعبير عن آرائهم".

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وأضاف "نحاول فضح تناقضات هذا النظام الذي لديه معياران مزدوجان أحدهما ضد الناس وآخر متساهل لأنفسهم. لذلك نحن نريد منع ازدواجية المعايير".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر قراراً يمنع، أو يقيد دخول كبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء أسرهم من الدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة، بسبب استمرار سلوك إيران العدواني المهدد للأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، عقب الإعلان عن القرار، أن "دخول المسؤولين البارزين في النظام الإيراني الذين يرددون "الموت لأميركا" لمدة 40 عاماً، لكنهم يأتون للعيش في الولايات المتحدة، لن يحدث مرة أخرى".

وأضاف أن "العديد من الإيرانيين عارضوا هذا النفاق والازدواجية وأن الرئيس ترمب تدخل لإنهاء هذا الوضع".