ترند الموجز| بعد تهديدات السيسي.. إثيوبيا تتراجع.. ووسيط رابع يتدخل.. ومدة غياب صلاح..والبريميرليج يشتعل بعد خسارة السيتي

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، تفاصيل إصابة صلاح.. ومدة غيابه عن الملاعب، وترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مان سيتي من وولفرهامبتون.. وقائمة الهدافين بعد هدف إبراهام، وبعد تهديدات السيسي وتدخل البيت الأبيض.. إثيوبيا تتراجع، ومن هو الوسيط الرابع المتوقع في أزمة مفاوضات سد النهضة؟.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

تفاصيل إصابة صلاح.. ومدة غيابه عن الملاعب

كشفت تقاير إعلامية، عن طبيعة وحجم إصابة نجم ليفربول، محمد صلاح، التي تعرض لها خلال مواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح قد تعرض لتدخل عنيف من لاعب ليستر حمزة تشودري، في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه.

من جانبه، كشف مصدر مقرب من صلاح، في تصريحات لـ"اليوم السايع"، أن اللاعب أصيب بكدمة في الأنكل، وسيغيب عن الملاعب لمدة أسبوع يعود بعدها للتدريبات بشكل طبيعي مع فريقه ليفربول.

ولحسن حظ صلاح أن الدوري الإنجليزي سيتوقف الأسبوع القادم، نظرا للتوقف الدولي للمنتخبات، وسيكون الفرعون جاهزا لقيادة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري يوم 20 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد منح صلاح راحة من معسكر المنتخب المقبل، ولم يتم استدعائه لمباراة بتسوانا الودية.

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مان سيتي من وولفرهامبتون.. وقائمة الهدافين بعد هدف إبراهام

اشتعلت المنافسة على الدوري الإنجليزي مبكرا، بعدما سقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة على أرضه ووسط جماهيره من وولفرهامبتون، بهدفين دون رد، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي الضيوف أداما تراوري في الدقيقتين 80، و94 على الترتيب.

ورغم استحواذ السيتي على اللقاء بنسبة 76% مقابل 24 % للوولفز، إلا أن الضيوف نجحوا في خطف هدفين في أوقات قاتلة.

وتعتبر هذه الخسارة هي الثانية لجوارديولا هذا الموسم، بعدما خسر من نوريتش سيتي، الصاعد حديثا في الجولة الخامسة، أيضا سقط السيتي في فخ التعادل أمام توتنهام في الجولة الثانية.

وعلى الجانب الأخر، حقق ليفربول فوزا قاتلا أمام ليستر سيتي بهدفين لهدف، في إطار الجولة ذاتها.

وأحرز هدفي الريدز، ساديو ماني وجيمس ميلنر، فيما سجل هدف ليستر الوحيد جيمس ماديسون.

ترتيب الدوري والهدافين

وبذلك عزز ليفربول صدارته للدوري بـ24 نقطة، متفوقا على السيتي بفارق 8 نقاط، وجاء أرسنال ثالثا بـ15 نقطة، وليستر رابعا بـ14، متفوقا على تشيلسي الخامس بفارق الأهداف.

وعلى صعيد الهدافين، تصدر القائمة تامي إبراهام بـ 8 أهداف، بعدما سجل هدفا في هذه الجولة، متساويا مع أجويرو، يليهما أبوباميانج بـ7، ويمتلك نجمنا المصري محمد صلاح 4 أهداف حتى الآن.

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بعد تهديدات السيسي وتدخل البيت الأبيض.. إثيوبيا تتراجع

أبدت الحكومة الإثيوبية، استعدادها لحل أي خلافات متعلقة بأزمة سد النهضة، عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة "مصر وإثيوبيا والسودان"، مؤكدة أن المفاوضات مع القاهرة لم تصل إلى طريق مسدود.

ويبدو أن الحكومة الإثيوبية تحاول تلطيف الأجواء من جديد مع مصر، خاصة بعد التصريحات القوية التي أكد خلالها الرئيس السيسي، استعداد بلادنا للدفاع عن حقها في مياه النيل، بجانب تأييد البيت الأبيض لاستكمال المفاوضات للوصل إلى حل مرضي لجميع الأطراف.

وفي سياق متصل، أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بوزراء شؤون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر لعقدهم قمة في الخرطوم لمواصلة الحوار الثلاثي حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه بتويتر، أن إثيوبيا تقر حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 حوضًا في استخدام مياه النيل وفقًا لمبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر جسيم، مما يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها.

وتابع: "حكومة إثيوبيا تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزامًا مماثلًا من البلدين المصب مصر والسودان".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده على استعداد لحل أي خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة.

وزير الري يعلن فشل المفاوضات

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري الدكتور محمد السباعي، قد أكد أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الرى أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019، مقترحاً جديداً، يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوى من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التى قد تقع فى المستقبل.

ورفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.

وأضاف المتحدث، أن هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري، الذي قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.

السيسي يوجه رسالة

من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سدالنهضة الأثيوبى، والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى.

وأكد الرئيس علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا.

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البيت الأبيض يتدخل

وفي سياق متصل، أصدر البيت الأبيض بيانا بشأن الأزمة، داعيا الأطراف الثلاثة، مصر وإثيوبيا والسودان للوصل لاتفاق عادل.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مصر ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وأثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق علي قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وبمطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.

وذكر المُتحدث الرسمي أن جمهورية مصر العربية تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في ٢٠١٥، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن جمهورية مصر العربية تذكر في هذا السياق، بما جاء في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من انفتاح مصر على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.

وزير الري السوداني

وفي ذات السياق، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، السبت، اتفاق اللجنة الثلاثية السودانية المصرية الإثيوبية على "عدة مسائل" بشأن أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، معلنا ما وصفه بـ"نجاح" اللجنة في تداول "أرقام وجداول".

وقال الوزير السوداني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع إن "الجانب الإثيوبي اقترح أن تبلغ المرحلة الأولى لملء السد من 4 إلى 7 سبع سنوات"، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كانت مصر وافقت على هذا الاقتراح أم لا.

لب الخلاف

ويتمثل لب الخلاف في إصرار إثيوبيا على أن تستغرق عملية تخزين المياه في السد 3 سنوات، بينما ترى مصر أن يكون التخزين على 10 سنوات.

وأشار عباس إلى عقد اجتماعات جديدة مستقبلا بين اللجان الفنية بشأن نقاط الخلاف، التي لم يتحدث عنها، كما لم يصرح الوزير عن موعد هذه الاجتماعات.

وقال الوفد المصري، إن الاجتماع لم يتوصل إلى اتفاق "بسبب تراجع الجانب الإثيوبي عن بعض المبادئ المتفق عليها عام 2015".

وتتسمك مصر بما يسمى بـ"الملء المرن" حتى لا تتأثر حصتها من مياه نهر النيل، خاصة في فصول الجفاف الشديدة.

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من هو الوسيط الرابع المتوقع في أزمة مفاوضات سد النهضة؟

طالبت مصر بدخول طرف دولي رابع وسيطاً في مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا، من أجل تقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاثة، فمن هو إذن الوسيط المتوقع؟

وسواء على المستوى اللأوروبي أو الإفريقي، فإن مصر طرقت كل الأبواب بهدف إقناع إثيوبيا بتقريب وجهات النظر والمساعدة في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

الاتحاد الإفريقي

صرح سفير مصر الأسبق في السودان، محمد الشاذلي، أن الاستعانة بالإتحاد الأفريقي في التوسط بين مصر وأثيوبيا هو الأساس، مشيرا إلى أن دور الاتحاد الإفريقي قوي حال جمع الطرفين وحاول الوصول إلى نقاط تفاهم إما فرض عقوبات صريحة على الطرف المتعنت.

وقال الشاذلي، في تصريحات صحفية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إثارة أزمة سد النهضة أمام المجتمع الدولي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، في ظل تهديد مصر بالتأثير على السلم والأمن بخفض حصتها المائية.

وأشار السفير إلى أن أديس أبابا إذا شعرت أنها منعزلة أفريقيا سيكون له تأثير شديد عليها، لذا فلابد من الضغط الإفريقي على إثيوبيا حتى لا تؤثر الأزمة على دول القارة السمراء ككل وليس مصر فقط.

ليس دولة

صرح مستشار وزير الري السابق الدكتور بهاء القوصي أنه ليس شرطاً أن يكون الوسيط في المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان دولة.

وأضاف القوصي، في تصريحات صحفية، أن الوسيط الرابع قد يكون منظمة دولية مثل الإتحاد الأفريقي أو البنك الدولي أو البنك الأفريقي بما له دورا في المساعدات والقروض المقدمة سواء لمصر أو أثيوبيا.

وأوضح أنه يجب متابعة تحركات ومسار الوسيط في المفاوضات حتى لا تتكرر أزمة المكتب الاستشاري الفرنسي والتي رفضته أثيوبيا وتعنت في التعامل معه وفشل الأمر في النهاية بعد أن عرض دراسات تؤكد تأثر مصر بالضرر من بناء السد.

وأشار مستشار وزير الري السابق إلى أن مصر وأصدقائها من الدول العربية والإفريقية سيمارسون ضغوطًا كبرى، مؤكداً أن مياه نهر النيل وحقوق مصر التاريخية لا يمكن المساس بها.

رسالة الرئيس السيسي

ومع وصول مفاوضات "سد النهضة"، مع الجانب الإثيوبي إلى طريق مسدود، وجه الرئيس السيسي رسالة شديدة اللهجة، للتأكيد على دفاع مصر عن حقوقها في نهر النيل.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سدالنهضة الأثيوبى، والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى.

وأكد الرئيس علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا.

وفي سياق متصل، أصدر البيت الأبيض بيانا بشأن الأزمة، داعيا الأطراف الثلاثة، مصر وإثيوبيا والسودان للوصل لاتفاق عادل.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مصر ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وأثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق علي قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وبمطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.

سبب الأزمة

ويتمثل لب الخلاف في إصرار إثيوبيا على أن تستغرق عملية تخزين المياه في السد 3 سنوات، بينما ترى مصر أن يكون التخزين على 10 سنوات.

وتتسمك مصر بما يسمى بـ"الملء المرن" حتى لا تتأثر حصتها من مياه نهر النيل، خاصة في فصول الجفاف الشديدة.

(رابط الخبر)