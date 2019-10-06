المطران ميشال عون: العالم ينادي بحرية مزيفة ومتفلتة تتساوى بها الخطيئة بالخير

أكد راعي ابرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​ أن "​العالم​ ينادي بحرية مزيفة ومتفلتة، تتساوى بها الخطيئة بالخير".

وفي عظة له خلال ترؤسه قداس احتفالي أثناء احتفال أخويات طلائع ​العذراء​ في ​لبنان​ باليوبيل الفضي لتأسيسها اليوم في ملعب مدرسة الشانفيل - ديك المحدي أوضح عون أنه "لا شك اننا نمر بظروف ومرحلة صعبة. وهذه المرحلة صعبة على شبيبتنا، ودعوتي لكم ان تكونوا ابناء الرجاء ولا تخافوا وخصوصا ان ربنا حاضر معنا".

وشدد على أنه "لا تفقدوا ثقتكم بوطنكم وبهمة أبناء الكنيسة، المرحلة ستمر وبنعمة ربنا وبشفاعة العذراء مريم ​المستقبل​ سيكون زاهرا".

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