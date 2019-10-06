الأحدب: طرابلس أرسلت اليوم رسالة واضحة بأن الانتفاضة قد تكبر بأي لحظة

أشار النائب السابق مصباح الأحدب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "طرابلس أرسلت اليوم رسالة واضحة لنواب ووزراء المدينة بأن الانتفاضة قد تكبر بأي لحظة كنتيجة تلقائية للحرمان، الفقر، الظلم، السجون والأزمة الاقتصادية الناتجة عن الفساد السياسي في البلد".
ولفت إلى أن "الدولة القوية تعالج مشاكل مواطنيها، ولا ترهبهم بالاتصال بالناشطين ليلاً خوفاً من نزول الناس الى الشارع".
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