الأحدب: طرابلس أرسلت اليوم رسالة واضحة بأن الانتفاضة قد تكبر بأي لحظة

أشار النائب السابق ​مصباح الأحدب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "​طرابلس​ أرسلت اليوم رسالة واضحة لنواب ووزراء المدينة بأن الانتفاضة قد تكبر بأي لحظة كنتيجة تلقائية للحرمان، ​الفقر​، الظلم، السجون والأزمة الاقتصادية الناتجة عن ​الفساد​ السياسي في البلد".

ولفت إلى أن "الدولة القوية تعالج مشاكل مواطنيها، ولا ترهبهم بالاتصال بالناشطين ليلاً خوفاً من نزول الناس الى الشارع".