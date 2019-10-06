الصايغ: التوظيف المشبوه بمعمل فتوش هدفه زج شبابنا بوجه أبناء المنطقة

لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "سبق وحذرنا من التوظيف المشبوه في معمل فتوش، والنوايا السوداء عبر استغلال طيبة وحاجة شبابنا لزجهم بوجه أهلهم وأبناء منطقتهم، هذه النوايا كُشفت بعد توقيف الشبان عن العمل على أبواب ​الشتاء​، وظهر ان غايتهم لم تكن تأمين وظائف بل استغلال حاجة الناس واستخدامهم في مشروعهم المدمّر للبيئة واليوم المطلوب دفع تعويضات لهؤلاء الشبان الذين تحملوا المخاطر وعملوا طوال الفترة الماضية ثم صرفوا من دون وجه حق".

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