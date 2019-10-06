مصادر LBC: العمل جار على 3 سيناريوهات في ما خص المادة 95

أكدت مصادر قناة "LBC" أن "العمل جار على 3 سيناريوهات في ما خص المادة 95 فإما سحب رسالة ​رئيس الجمهورية​ الى ​مجلس النواب​ أو تأجيل الجلسة النيابية، أو طرح الموضوع مع كل ما قد يسببه ذلك من تداعيات".

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