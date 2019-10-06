حنكش: سنتقدم بآلية لتعديل قانون المجلس الاعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء

أكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ انه "لإحالة وزير أو نائب أو مسؤؤل الى المحاسبة تحتاج ثلثي ​مجلس النواب​ وهذا امر مستحيل"، مشيراً الى "أننا تعمقنا بدارسة آلية المحاكمات، ففي ​فرنسا​ مثلا لا يوجد محاكم استثنائية جزائية".

وأشار حنكش الى "أننا تسائلنا ماذا يفرق المسؤول عن غيره كنا ندرس اذا خفضنا مستندات الاحالة الى 50 بالمئة"، لافتاً الى "اننا سنتقدم بآلية لتعديل قانون المجلس الاعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء".

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